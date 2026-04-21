İki haftalık geçici ateşkesin süresi dolmak üzereyken, ABD ve İran cephesinden müzakere masasına dönüş sinyalleri geliyor. Associated Press (AP) haber ajansına konuşan bölgesel yetkililer, Pakistanlı aracıların her iki taraftan da üst düzey müzakerecilerin Çarşamba sabahı İslamabad’a geleceğine dair teyit aldığını bildirdi.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA: YENİLEME İHTİMALİ DÜŞÜK

Pakistan, savaşın sona erdirilmesine yönelik umutları diri tutmaya çalışsa da ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen son açıklamalar sürece gölge düşürdü. Pazartesi günü Bloomberg News’e konuşan Trump, Çarşamba günü sona erecek olan ateşkesi yenilemesinin “pek olası olmadığını” ifade ederek anlaşma zemininden uzak olduklarının sinyalini verdi.

TAHRAN: TEHDİT GÖLGESİNDE MÜZAKERE YAPMAYIZ

İran tarafı ise Washington’dan gelen baskılara sert tepki gösterdi. İran’ın başmüzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, salı sabahı X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tehditlerin gölgesi altında yürütülen müzakereleri kabul etmiyoruz. İslam Cumhuriyeti, savaş meydanında yeni kartlarını açmaya hazırlıklı durumdadır."

VANCE PAKİSTAN YOLCUSU

Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, beraberindeki heyetle birlikte bugün ilerleyen saatlerde Joint Base Andrews askeri üssünden Pakistan’a hareket edecek. Vance’in liderlik edeceği heyetin çarşamba günü İslamabad’da başlaması planlanan barış görüşmelerinde ABD’yi temsil etmesi bekleniyor.