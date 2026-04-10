Dünyanın nefesini tutarak takip ettiği ABD-İran barış görüşmelerine hazırlanan Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ordu sokağa indi.

Pakistan’ın başkenti, Orta Doğu’yu kasıp kavuran savaşı sona erdirme vaadiyle hazırlanan görüşmeler için şehirde iki gün tatil ilan etti.

Bu esnada bölgeye gelmeye hazırlanan İran yönetimi için Pakistan hava kuvvetleri jet uçaklarıyla eskort hazırladı. Herhangi bir suikast ihtimaline karşı Pakistan uçaklarını görevlendirdi.

Tüm dünya petrol fiyatlarını arşa çıkaran, Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaşın bitmesi için umutlarını bu görüşmeye bağlarken İslamabad yönetimi görüşmelerin pürüzsüz gerçekleşmesi için gereken her şeyi yapıyor.

PAKİSTAN'DA BARIŞ MESAİSİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade’ye göre Pakistan barışı korumak ve bu kırılgan süreci ayakta tutmak için perde arkasında yoğun bir mesai harcıyor.

Hatibzade ayrıca Pakistan’ın İran’ın Lübnan’daki saldırılara misilleme yapmasını engellemek için doğrudan müdahalede bulunduğunu iddia etti.

İran, görüşmelere katılmadan önce Lübnan'daki savaşın sonladırılmasının şart olduğunu bildirmiş ve Lübnan'da ateşkes sağlanmadan İslambad'da gitmeyeceğini duyurmuştu.

İslamabad yönetimi diplomatik çabalarını sürdürürken bir yandan da güvenlik için orduyu sokağa döktü. Başkentte her nokta güvenliğe alındı.

Cumartesi günü başlaması planlanan ilk tur görüşmeler öncesinde kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Ordu personeli ve paramiliter güçler başkentin her köşesine konuşlandırılırken ilan edilen resmi tatille birlikte sokaklar adeta sessizliğe büründü.

PAKİSTAN JETLERİ İRANLI LİDERLERİ KORUYACAK

Nitekim Pakistan sadece karada değil, havada da hazırlıklara başladı. İsrail'in ABD baskısıyla Lübnan'la görüşmeyi kabul etmesinin ardından Pakistan savaş uçakları zorlu bir göreve hazırlanıyor.

İran heyeti ise Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi ve Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf gibi üst düzey isimlerden oluşuyor.

Ayrıca İran Devrim Muhafızları’ndan üst düzey figürlerin de masada olması bekleniyor.Bu isimlerin hepsi İsrail tarafından suikast ile tehdit ediliyor.

Uçakla gelecek olan bu isimleri korumak için Pakistan kendi jetlerini görevlendirdi. Pakistan hava kuvvetleri, havada olacak herhangi bir tehdide karşı teyakkuza geçti.

Savaşın başlamasından bu yana İran’ın saldırılarına maruz kalan Katar ve Suudi Arabistan gibi Körfez ülkeleri de İslamabad’a temsilciler gönderiyor.

Ateşkesin kalıcılığı ve görüşmelerin temeli konusunda hala ciddi soru işaretleri bulunuyor. İran ve Pakistan bu anlaşmanın Lübnan’ı da kapsadığını belirtirken ABD ve İsrail bu konunun tamamen ayrı bir mesele olduğunu savunuyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Lübnan üzerine bombalar yağmaya devam ederken yapılacak herhangi bir barış müzakeresinin "anlamsız" olacağını dile getirdi.

Bu ülkelerin görüşmelerin yan oturumlarına katılması muhtemel görünüyor. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve ateşkesin mimarı olarak kabul edilen Ordu Komutanı Asım Münir Perşembe günü yaptıkları toplantıda sağlanan gerilimi düşürme başarısından duydukları memnuniyeti paylaştılar.

Görüşmelerin ne kadar süreceğine dair kesin bir takvim olmasa da dünya bu diplomatik sınavın sonucuna kilitlenmiş durumda.

NE OLMUŞTU?

Şubat ayı sonunda İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan bu çatışma binlerce can kaybına ve küresel ekonomide büyük bir yıkıma yol açtı.

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatarak karşılık vermesi dünya genelinde petrol ve gaz kıtlığına neden oldu ve tarihin en ağır enerji krizini tetikledi.

Pakistan, Mısır ve Türkiye'nin yoğun arabuluculuk çabaları sonucunda taraflar iki haftalık bir ateşkes üzerinde uzlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditleri ve İsrail'in ateşkes şartlarını reddederek Lübnan'a saldırmasına rağmen bu ateşkes barış umudunu yeşertti.

İslamabad’da kalıcı bir barış için yapılacak bu görüşmeler Pakistan için şimdiden büyük bir diplomatik zafer olarak görülüyor.