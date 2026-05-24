Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde demir yolu yakınında meydana gelen patlamada en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Geo News kanalının haberine göre eyaletin Ketta kentinde demir yolu hattı civarında patlama meydana geldi. Olayda en az 20 kişi yaralanırken, bir tren kısmen hasar gördü ve park halinde bulunan araçlarda da hasar oluştu. Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları kırıldı, olayın ardından Ketta'daki devlet hastanelerinde acil durum ilan edildi. Demir yolu yetkilileri, Peşaver seferini yapan Jaffar Express treninin, güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu'nda durdurulduğunu bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

