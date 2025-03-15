Pakistan'da güvenlik güçlerinin, Hayber Pahtunhva eyaletinin farklı bölgelerinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 9 militanı etkisiz hale getirdiği bildirildi. Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Mohmand ve Dera İsmail Han bölgelerinde gerçekleştirildi.

9 MİLİTAN ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonlar sırasında Pakistan Talibanı (TTP) mensubu olduğu belirlenen 9 militan etkisiz hale getirildi. Ancak, operasyonlar sırasında 2 askerin de hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik güçleri, bölgedeki diğer militanlara yönelik operasyonların devam ettiğini duyurdu.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR

Pakistan'da son yıllarda özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar artmış durumda. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduğunu iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivil halka yönelik saldırılar düzenliyor.