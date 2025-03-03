Saldırı Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Ketta'nın yaklaşık 170 kilometre batısında yer alan Kalat ilçesinde gerçekleşti.

Kalat İlçesi Polis Müdür Yardımcısı Bilal Şabbir, yaptığı açıklamada, saldırıyı bir kadın bombacısının gerçekleştirdiğini belirterek, "Kadın bombacının gerçekleştirdiği intihar saldırısında Sınır Muhafızlarından bir asker öldü, 4 asker de yaralandı" dedi. Şabbir, güvenlik güçlerinin bölgeyi kordon altına aldığını ve saldırganın kimliğinin belirlenmesi için soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, hayatını kaybeden askerin ailesine taziyelerini iletti. Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti ise saldırıyı şiddetle kınadı.

Pakistan ulusal basını, saldırının Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

PAKİSTAN'IN SINIR SORUNU

Pakistan, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde artan silahlı saldırılarla mücadele ediyor. Bu bölgelerde, Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını iddia eden silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor. Pakistan hükümeti, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da faaliyet gösterdiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor. Belucistan'da ise BLA'nın düzenlediği saldırılar ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini talep ediyor.