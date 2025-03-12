Pakistan’ın güneybatısında Belucistan Kurtuluş Ordusu militanlarının içinde 425 yolcu bulunan bir treni ele geçirmesinin ardından, güvenlik güçleri seferber oldu. 155 yolcu kurtarıldı, ancak militanların üzerindeki bombalı intihar yelekleri durumu son derece zor bir hale getirdi.

Olay, ülkenin bu türdeki ilk tren kaçırma vakası olarak kayıtlara geçti. Salı günü, ayrılıkçı militanlar Kuetta’dan Peşaver’e giden Jaffar Ekspresi’ne saldırarak rayları havaya uçurdu ve trene ateş açtı. Çatışmaların ardından 155 yolcu kurtarıldı, ancak hükümet hala kaç kişinin rehin tutulduğunu açıklamadı.

Saldırıyı üstlenen etnik silahlı Belucistan Kurtuluş Ordusu, 214 kişiyi rehin aldığını duyurdu. Grup, Pakistan ordusu tarafından kaçırıldığını iddia ettiği Beluç siyasi mahkumlar ve aktivistlerin 48 saat içinde serbest bırakılmaması halinde rehineleri infaz etmekle tehdit etti.

Olay sırasında trende toplam 425 yolcu bulunduğu bildirildi. Güvenlik kaynakları, çarşamba günü itibarıyla 27 militanın öldürüldüğünü açıkladı. 9 güvenlik personelini ise yaşamını yitirdi. Saldırıya katılan toplam militan sayısı netlik kazanmadı.

KURTULANLAR, AİLELERİNE SARILDI

Çarşamba günü sabah saatlerinde bazı kurtarılan yolcular Kuetta’ya getirildi. Güvenlik güçleri tarafından eşlik edilen yolcular, burada onları bekleyen aileleriyle buluştu.

Yerel basına konuşan bazı yolcular, silah sesleri başladığında güvenlik görevlilerinin kendilerine yere yatmalarını söylediğini belirtti. Geo News kanalında yayınlanan görüntülerde, kurtarılanların aileleriyle kucaklaştığı anlar yer aldı.

Oğlu hala rehin tutulan bir kadın, Belucistan eyaleti yetkilisi Mir Zahoor Buledi’ye tepki göstererek, “Eğer trenleri koruyamıyorsanız, işletmemelisiniz. Oğlumu geri getirin” dedi.

Pakistan Demiryolları, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçleri bölgedeki tehlikenin tamamen geçtiğini bildirmediği sürece Pencap ve Sindh eyaletlerinden Belucistan’a yapılan tüm seferlerin askıya alındığını duyurdu. Eyalet Bakanı Buledi, hükümetin bölgedeki güvenlik durumunu iyileştirmek için çalıştığını söyledi.

BLA, Afganistan ve İran ile sınırı bulunan, doğal kaynaklar açısından zengin Belucistan bölgesinde Pakistan hükümetine karşı silahlı mücadele yürüten en büyük örgüt.