Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) partisi yöneticileri, hükümetin aldığı geniş çaplı güvenlik önlemlerine, kapatılan otoyollara ve çıkarılan tutuklama kararlarına rağmen cezaevindeki liderlerinin serbest bırakılması talebiyle ülke genelinde gösteri düzenleme kararlılığını sürdürüyor.

Yolsuzluk suçlamalarıyla 2023 yılından bu yana cezaevinde bulunan Han’a yönelik muameleye ilişkin endişelerin artması üzerine ilan edilen yürüyüşün, hükümet üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla daha önce açıklanan 27 Eylül tarihi yerine 4 Ekim’e ertelendiği duyuruldu.

Analistler, Başbakan Şahbaz Şerif liderliğindeki koalisyon ve fiili lider olarak görülen Kara Kuvvetleri Komutanı Maraşel Asım Munir yönetimindeki hükümet için bu protestonun ciddi bir meydan okuma oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

SİYASETÇİNİN KARDEŞLERİ BİLE TUTUKLANDI

Gösteriyi engellemek amacıyla devlet tarafından sert tedbirler devreye sokulurken, bu hafta onlarca PTI yöneticisi ve bakan gözaltına alındı veya haklarında tutuklama kararı çıkarıldı.

Han'ın üç kız kardeşi de pazartesi günü güvenlik tehdidi oluşturdukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında tutuklama kararı bulunanlar arasında yer alan, Han'ın kalesi konumundaki Hayber Pahtunhva eyaletinin Başbakanı Süheyl Afridi, hükümetin Han'ın hapishane koşulları ve adil yargılanması konusunda taviz vermemesi halinde yürüyüşün gerçekleşeceğini belirtti.

Afridi, “Hükümet panik içinde; İslamabad’ı bu yüzden kuşatma altına aldılar, bakanlarımızı bu yüzden kaçırıyorlar.

Ancak İmran Han ülkenin en popüler lideridir ve halk onun için sokağa çıkacaktır. Sokağa çıkıp İslamabad’a yürüdüklerinde kitlelerin halk gücünü durduramayacaklarından eminim.” dedi.

Eyalet başkenti Peşaver’i İslamabad’a bağlayan ana otoyol kapatılırken, Afridi güvenlik güçlerinin kaba kuvvet kullanabileceğini ancak kitlesel bir katılım halinde ateş açılamayacağını savundu.

Öte yandan, Hayber Pahtunhva Valisi Faysal Kerim Kundi, alınan tedbirlerin önleyici olduğunu belirterek PTI'yı istikrarsızlık ve şiddet yaratmaya çalışmakla suçladı.

Kundi, “Devlet, hiçbir şiddet yanlısı grubun İslamabad’a yürümesine izin veremez.” değerlendirmesinde bulundu.

BAŞKENT KAPATILDI

Alınan önlemler nedeniyle İslamabad adeta bir kaleye dönüştü. Yolları kapatmak için çivilerle güçlendirilmiş binden fazla nakliye konteyneri kullanılırken, köprülere kum torbaları yerleştirildi ve şehirde toplu gösteriler yasaklandı.

Başkent genelinde 22 bin polis ve güvenlik personeli konuşlandırılırken, kesintiler ticareti aksattı.

Şehirde yaşayan 76 yaşındaki emekli iş insanı Şahid, “Tüm şehir acı çekiyor. Hükümet bütün şehri kapattı ve biz vatandaşlar olarak çaresiziz. Daha önce böyle bir durum görmedim. İşsizlik, enflasyon ve güvensizlik hayatımızı cehenneme çevirdi, ancak hükümetin umurunda mı? Hayır.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Medya kuruluşlarına ismini anmama talimatı verilmesine rağmen popülaritesini koruyan Han, hücrede tutulduğunu, tıbbi tedaviye ve ailesi ile avukatlarına erişiminin engellendi.

Aleyhindeki kararların biri hariç tümü bozulan Han, hakkındaki iddiaları reddederek siyasi bir tehdit oluşturduğu için tutuklu bulunduğunu öne sürüyor.

Siyasi analistler, hükümetin ve askeri kanadın bu gösterilerin Bangladeş, Nepal ve Sri Lanka'daki gibi iktidarı devirecek kitlesel bir harekete dönüşmesinden endişe ettiğini ifade ediyor.