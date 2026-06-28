Pakistan'ın Karaçi kentinde bir paramiliter grubun merkezine yönelik bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Dawn gazetesinin haberine göre, Karaçi'de duyulan patlama ve silah seslerinin ardından Sindh Eyaleti Emniyet Müdürü Javed Alam Odho konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulundu.

ÇATIŞMADA ÜÇ SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Emniyet Müdürü Odho, paramiliter güçlerin konuşlandığı merkeze bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sonrasında bölgede çatışma çıktığını kaydeden Odho, ilk belirlemelere göre 3 paramiliter personelin hayatını kaybettiğini, çıkan çatışmada ise 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

SÜRECİ ÜSTLENEN OLMADI

Merkeze yönelik düzenlenen ve can kayıplarıyla sonuçlanan saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir örgüt veya grup üstlenmedi. Bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve olaya ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.