Geo News televizyonunun haberine göre, Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) tren saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Yolcuların rehin alınmasına ilişkin operasyonun sonlandığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre operasyon öncesinde 21 yolcunun hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, tüm saldırganların etkisiz hale getirildiği bilgisi de doğrulandı.

NE OLMUŞTU?

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan'da, dün, Ketta'dan Hayber Pahtunhva'daki Peşaver'e giden içinde yaklaşık 450 kişinin bulunduğu trene silahlı saldırı düzenlenmişti.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenirken, yetkililer birçok yolcunun da BLA tarafından rehin alındığını aktarmıştı.

Yetkililer, trenin durdurulduğu bölgenin dağlık alan olduğu, bunun da zanlıların saklanmasını ve saldırı planlamasını kolaylaştırdığını ifade etmişti.

Güvenlik yetkilileri, BLA'nın treni tünel içerisinde pusuya düşürdüğünü ve kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını açıklayarak, saldırının BLA tarafından yapıldığını doğrulamıştı.

Pakistan ordusu kaynakları, gazetecilere yaptıkları açıklamada, bunu bir "terör saldırısı" olarak nitelendirerek, güvenlik güçlerinin, saldırganların etrafını kuşattığını ve aralarındaki çatışmanın sürdüğünü aktarmıştı.

Kaynaklar, saldırganların zorlu arazi koşullarında kadın ve çocukları canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonun son derece titiz yürütüldüğünü ve 30 saldırganın öldürüldüğünü ifade etmişti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.