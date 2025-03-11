AFP'nin haberine göre Belucistan'ın Kurtuluş Ordusu'na bağlı silahlı militanlar Salı günü Pakistan’ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde bir trene saldırdı.
Demiryolu yetkilileri, saldırıda makinistin yaralandığını ve 450’den fazla yolcunun rehin alındığını bildirdi. Bölgedeki yetkililer, olayın ücra bir noktada, güvenlik güçlerinden uzakta gerçekleştiğini kaydetti.
Belucistan Kurtuluş Ordusu saldırıyı üstlendiğini açıkladı. Örgüt yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin demiryolu hattını bombaladığını ve treni ele geçirdiğini duyurdu. Militanlar, toplamda "100 adet Pakistan ordusunu mensubunu rehin aldıklarını" açıkladı
Kuetta’da görevli üst düzey bir demiryolu yetkilisi AFP’ye “Trende bulunan 450’den fazla yolcu silahlı kişiler tarafından rehin alındı” dedi.
İsminin açıklanmasını istemeyen bir polis yetkilisi ise “Tren, dağlarla çevrili bir tünele girmeden hemen önce durduruldu” ifadelerini kullandı.
Yetkililer, trenin durduğu bölgenin dağlık yapısı nedeniyle militanların saldırı planlamak ve saklanmak için elverişli bir konuma sahip olduğunu vurguladı. Bölgedeki sağlık kurumları olası yaralılara müdahale için acil duruma geçti.