İran Büyükelçisi Rıza Emiri Moghadam tarafından yapılan açıklamaya göre İran heyeti ABD ile yürütülecek barış görüşmelerinden bir gün önce, Perşembe gecesi Pakistan’a varacak.

Başbakan Şahbaz Şerif’in gözetiminde, Pakistan arabulucuğuyla gerçekeleşecek görüşmeler, bölgedeki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve İran tarafından önerilen 10 maddelik barış planı üzerine kuruldu.

Büyükelçi Moghadam sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda sürece dair şüphelere değindi ve saldırgan tavrından dolayı İsrail'e yüklendi.

Moghadam, "İsrail rejiminin diplomatik girişimleri sabote etmek amacıyla gerçekleştirdiği tekrarlanan ateşkes ihlalleri nedeniyle İran kamuoyundaki şüpheci yaklaşıma rağmen heyetimiz Sayın Başbakan Şahbaz Şerif'in daveti üzerine bu gece İslamabad'a varacak ve burada İran tarafından sunulan on maddelik öneriye dayalı ciddi görüşmeler gerçekleştirecek" açıklamasını yaptı.

İsrail tarafı ise Lübnan’daki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırılarının mevcut ateşkes anlaşmasının kapsamı dışında kaldığını savunmaya devam ediyor.

Görüşmelerde ABD'yi temsil edecek olan Başkan Yardımcısı J.D. Vance ise Lübnan'daki durumu 'makul bir yanlış anlaşılma' olarak değerlendirdi. Lübnan'da 200'den fazla kişi öldü.

PAKİSTAN'DA GÜVENLİK HAD SAFADA

Diplomatik temaslar öncesinde Pakistan hükümeti başkent İslamabad genelinde güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı.

Yüzlerce polis ve paramiliter güç stratejik noktalara konuşlandırılırken devlet kurumları ile büyükelçiliklerin bulunduğu Kırmızı Bölge’ye çıkan yollar dev nakliye konteynerleriyle kapatıldı.

Heyetlerin konaklayacağı otel çevresinde yoğun önlemler alınmasıyla birlikte şehirde alışılmadık bir sessizlik hakim oldu.

Bu sıkı tedbirlerin temelinde ise Mart ayında yaşanan ve kanlı sonuçlar doğuran toplumsal olayların izleri bulunuyor.

O dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösteren Şii grupların eylemlerinde ülke genelinde yirmiden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Özellikle Karaçi kentindeki göstericilerin ABD konsolosluğunu ateşe vermeye çalıştığı olaylar sırasında on iki kişi yaşamını yitirmişti.

Yetkililer bu hafta başlaması planlanan görüşmeler sırasında benzer bir kaosun yaşanmaması için teyakkuz halini sürdürüyor.