İslamabad’da düzenlenen “Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı”, bölgesel gelişmelerin ele alındığı kritik bir diplomatik buluşmaya sahne olurken, toplantı öncesi yaşanan bir an dikkat çekti.

Toplantıya ev sahipliği yapan Muhammed İshak Dar, Mısırlı mevkidaşını karşıladığı sırada kameralar önünde dengesini kaybederek yere düştü. Fotoğraf çekimi için yürüdüğü esnada yaşanan bu anlar kısa sürede toplantının en çok konuşulan görüntülerinden biri haline geldi.

Diplomatik temaslar ise planlandığı şekilde devam etti. Toplantıya Türkiye adına Hakan Fidan katılırken, Mısır’dan Bedir Abdulati ve Suudi Arabistan’dan Faysal bin Ferhan da görüşmelerde yer aldı.

Dışişleri kaynaklarına göre, zirvede Orta Doğu’daki son gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik, diplomatik iş birlikleri ve ortak politikalar ele alınıyor. Bakan Fidan’ın da toplantı kapsamında ikili temaslar gerçekleştirdiği bildirildi.

Yaşanan kısa süreli aksiliğe rağmen zirvenin programında herhangi bir değişiklik olmadığı ve görüşmelerin planlandığı şekilde sürdüğü ifade edildi.