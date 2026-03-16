Yerel kaynaklara göre saldırılar sırasında kentte birçok noktada şiddetli patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından bazı bölgelerde yangınlar çıktığı ve güvenlik ekiplerinin olay yerlerinde inceleme başlattığı bildirildi.

SİLAH DEPOLARINI HEDEF ALDILAR

İddialara göre saldırılarda vurulan noktaların, Afganistan’daki yönetimi elinde bulunduran Taliban’a ait silah depoları olduğu öne sürüldü. Pakistan tarafından operasyonun kapsamına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıların yol açtığı hasar ve olası can kaybına dair incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

SINIR HATTINDA GERİLİM SÜRÜYOR

İki ülke arasındaki tansiyon son aylarda sık sık yükseliyor. İslamabad yönetimi, Pakistan’da düzenlenen saldırılardan Tehrik-i-Taliban Pakistan’ı (TTP) sorumlu tutuyor ve örgütün Afganistan topraklarında konuşlandığını savunuyor. Afganistan yönetimi ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan, 22 Şubat’ta sınır hattında “terör kampı” olarak nitelendirdiği bazı noktaları hedef almıştı. Bunun ardından Afganistan tarafı da 26 Şubat’ta sınır bölgesinde Pakistan’a ait askeri tesislere saldırılar düzenlemişti.

Taraflar daha önce yaşanan benzer bir gerilimin ardından ateşkes şartlarını görüşmek için İstanbul’da bir araya gelmişti. Ancak Kasım 2025’te yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkmamış ve müzakereler askıya alınmıştı.