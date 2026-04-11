İran heyeti dün gece Pakistan'a iniş yaptı. Pakistan jetleri ile korunan ve İslamabad'a ayak bastıkları anda orduyu alarma geçiren heyet, Pakistan Savunma Bakanı Asım Munir tarafından askeri üniforma ile karşılandı.

Geçtiğimiz saatlerde İslamabad'a varan ABD heyeti ise çok daha rahat bir şekilde karşılandı. Savunma Bakanı Munir, Başkan Yardımcısı Vance'ı takım elbise ile karşıladı.

İran heyetinin sürekli suikast tehdidi altında olması gerilimi bir hayli arttırdı. Pakistan, heyetleri korumak için sokaklara 10 bin asker indirdi. Şehre hava savunma bataryaları yerleştirildi.

Arabuluculuk görevini Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif bizzat üslendi. Pakistan'daki görüşmelerin birkaç gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

Görüşmeler için İslamabad'daki Serena Oteli boşaltıldı. İslamabad olası bir krize karşı şehri bir kaleye dönüştürdü.

Ancak Pakistanlı bir güvenlik yetkilisi "barışı sağlamanın İran ve ABD'nin elinde olduğunu" belirtti.