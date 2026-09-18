Pakistan Genelkurmay Başkanı Maraşel Asim Munir, Suudi Arabistan’a yönelik Husi saldırılarının dizginlenmesi amacıyla İranla teması artırdı.
Suudi Arabistan’ın son haftalarda Yemen’deki İran destekli Husiler ve Irak’taki Şii milisler tarafından füzeli ve insansız hava araçlı saldırılara maruz kalması, küresel petrol fiyatlarını Mayıs ortasından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.
Bölgede gerginliğin yükselmesi üzerine Pakistanlı yetkililer, Riyad yönetiminin geçen yıl imzalanan güvenlik anlaşmasındaki ortak savunma maddesini işletmesi halinde Suudi Arabistan’ı savunmak zorunda kalabileceklerini Tahran’a iletti.
HUSİLERİN TAARRUZU İRAN'IN İŞİNE YARIYOR
Maraşel Munir, geçen ay Tahran’da İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile sonuncusu perşembe günü olmak üzere çok sayıda telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Konuya yakın kaynaklar, Munir’in İranlı liderlerden Husilerin Suudi Arabistan’a ve enerji tesislerine yönelik saldırılarını durdurması konusunda ikna etmeleri için talepte bulundu.
Görüşmelere ilişkin bilgi veren bir Pakistanlı yetkili, “İran bunun Suudi Arabistan ile Yemen arasında bir anlaşmazlık olduğunu söylüyor... ancak gerilimin tırmanması İran'ın bölgedeki politikasına da hizmet ediyor gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.
MEKKE PAKTI DEVREYE GİRECEK Mİ?
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Husi saldırıları hakkında yorum yaptı.
Pakistan’ın Suudi Arabistan ve Türkiye ile imzaladığı Mekke Paktı'nı "niyet ve ruh olarak uygulamaya kararlı" olduğunu belirtti.
Sözcü, "Hangi hedeflere karşı ne zaman, nasıl, nerede ve hangi gücün kullanılacağı... ve gizlilik gerektiren diğer hususlar, bu aşamada belirli bir takdir yetkisini korumamızı gerektmektedir" dedi.
Husilerin Mekke'ye İHA saldırısı girişimini de kınadı. Şahbaz Şerif, olayı "alçakça ve menfur" olarak nitelendirerek "tüm tarafları azami itidal göstermeye ve tırmanışın eşiğinden geri adım atmaya" çağırdı.
Husiler, Mekke'ye İHA ile saldırdıklarını reddetti ve bu iddiayı 'ağır bir yalan' olarak niteledi
TÜRKİYE NE YAPACAK?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mekke Paktı kapsamında askeri yardımın saldırıya uğrayan devletin talebi üzerine gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.
Mekke Paktı'nın tam olarak yürürlüğe girmesi için TBMM tarafından onaylanması bekleniyor.
Türk Dışişleri ve Savunma Bakanlığı da Husilerin saldırılarını kınayarak bölgesel istikrarı ve uluslararası deniz ticaretini tehdit eden bu eylemlerin derhal durdurulması çağrısında bulundu.