ABD ve İran'ın ateşkesinin önündeki en büyük sorun olan İsrail'in Lübnan'daki saldırılarının sona ermesiyle Körfez'i altüst eden savaşın sonuna yaklaşıldı.

Pakistanlı arabulucuların açıklamasına göre ABD ve İran bir barış anlaşmasına oldukça yaklaştı. Pakistan arka kapı diplomasisini sürdürürken teknik uzmanların görüşmelere devam ettiği vurgulandı.

Reuters'a konuşan Pakistanlı kaynaklar bir sonraki buluşmalarında barış anlaşmasına imza atabilir.

Bu süreci yakından takip eden Pakistanlı bir kaynak "Ayrıntılı anlaşma daha sonra gelecek ancak her iki taraf da şu an prensipte anlaştı ve teknik kısımlar ise bilahare netleşecek" diyerek yol haritasını özetledi.

Planlanan takvime göre önce imzalanacak ön mutabakatın ardından yaklaşık altmış gün içinde kapsamlı bir nihai anlaşmaya varılması hedefleniyor.

EN ZOR KONULAR 'TATLIYA BAĞLANDI'

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın zenginleştirilmiş uranyumundan vazgeçtiğini' duyurmasının ardından 'bu hafta sonu görüşmelerin yapılabileceğini' ekledi.

İran tarafı ise Lübnan'da ateşkes ilan edilmesinin ardından umutlu mesajlar verdi. İran'ın baş müzakerecisi ve Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf arabuluculuk çabalarından dolayı Pakistan'a teşekkür etti.

Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşan Trump "Neler olacağını hep birlikte göreceğiz ancak İran ile bir anlaşma yapmaya çok yakın olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullanarak sürecin olumlu seyrine işaret etti.

Anlaşmanın Pakistan’ın başkenti İslamabad’da imzalanması durumunda bizzat oraya gidebileceğini belirten Trump Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin başladığını duyurdu.

Las Vegas’ta yaptığı açıklamada savaşın "çok yakında sona ermesi gerektiğini" vurgulayan ABD Başkanı barış beklediğinin altını çizdi.

DÜNYAYI YORAN SAVAŞ

ABD iç siyasetinde yaklaşan ara seçimler öncesinde Trump üzerinde büyük bir siyasi baskı oluşturan bu savaşın sona ermesi küresel ekonomi için de kritik bir önem taşıyor.

Şubat sonunda başlayan askeri harekat tarihin en büyük petrol şokuyla birlikte dünyayı resesyonun eşiğine getirdi.

Pakistanlı arabulucuların yürüttüğü gizli diplomasi trafiği sayesinde müzakerelerde somut ilerlemeler kaydediliyor.

Süreç hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar hafta sonu gerçekleşecek görüşmelerin ardından tarafların bir mutabakat zaptı imzalayabileceğini belirtti.

Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Asım Münir liderliğindeki heyetin Tahran’da düğümlenmiş bazı kritik meselelerde büyük bir kırılma yarattığı ifade ediliyor.

Bu diplomatik atılım hem Washington hem de Tahran cephesinde savaşın maliyetlerinin dayanılmaz hale geldiği bir dönemde hayat buldu.