Pakistan yönetimi İran ile ABD arasındaki çatışmaları sona erdirecek kapsamlı bir plan hazırladı. Plana göre Hürmüz Boğazı'nın açılması ve 45 günlük bir ateşkes maddeler arasında. Teklif edilen taslak metin bugün yürürlüğe girebilir.

İran'dan ise resmi cevap gecikmedi. İran sözcüsü “Tahran, Amerika'nın kalıcı bir ateşkes için hazır olmadığını düşünüyor" sözlerini aktardı.

Stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı bu sayede yeniden gemi trafiğine açılabileceği belirtildi. Pakistan tarafından taraflara iletilen çerçeve iki aşamalı bir yaklaşımı öngörmektedir.

Taslağa göre ilk aşamada acil bir ateşkes ilan edilecek, Ardından taraflar kalıcı bir barış anlaşması için müzakere masasına oturacak.

Tüm maddelerin bugün içerisinde karara bağlanması planlanmakta. İlk mutabakat Pakistan üzerinden dijital ortamda bir iyi niyet muhtırası şeklinde sonuçlanabilir.

İslamabad yönetimi şu an için yürütülen görüşmelerdeki yegane resmi iletişim kanalı oldu. Bölgesel arabulucular bu sürecin 45 günlük bir ateşkesle başlayıp kalıcı bir savaşı durdurma kararına evrilmesini hedefliyor.

GECELER BOYUNCA KONUŞTULAR

Pakistan Ordu Komutanı Mareşal Asım Münir gece boyunca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile temaslarını sürdürdü.

Geniş kapsamlı bir barış sürecinin gerçekleştirilmesi için taraflara yaklaşık 20 günlük bir süre tanınıyor. Nihai görüşmelerin İslamabad kentinde yüz yüze yapılması planlanıyor.

Tahran yönetimi daha önce ABD ve İsrail tarafından tekrar saldırıya uğramayacağına dair güvence talep etmişti.

İranlı yetkililer Türkiye ve Mısır gibi diğer ülkelerden de çeşitli mesajlar aldıklarını vurguladı. Henüz ABD cephesinden resmi bir yanıt gelmedi.