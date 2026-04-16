Genelkurmay Başkanı Asım Münir'in liderliğindeki Pakistan diplomatik heyeti İran ve ABD arasında yeni bir müzakere turu başlatmak amacıyla Tahran'a ulaştı.

General Münir kırılgan ateşkesin sona ermesine bir hafta kala İran Parlamento Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya geldi.

İran devlet medyasına göre Münir beraberinde Washington'dan yeni bir mesaj getirdi. İslamabad’daki ilk tur görüşmelerin anlaşmasız sonuçlanmasının ardından diplomatik trafik hız kazandı.

SIRADA LÜBNAN'LA GÖRÜŞMELER VAR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise bölgesel destek arayışı için dört günlük Körfez turuna çıktı. Şerif, ateşkes sona ermeden önce bir barış anlaşmasının imzalanması için yoğun çalışmalar başlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da Lübnan ve İsrail arasında görüşmelerin başlayacağına yönelik açıklamaları arabuluculuk çabalarına yeni bir ivme kazandırdı.

Başta görüşmeler konusunda bilgisi olmadığını duyuran Lübnanlı yetkililer, sonradan görüşmeleri doğruladı.

Trump İran ile olan savaşın sona ermek üzere olduğunu belirtti ve dünyanın "inanılmaz iki güne" hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Pakistanlı General Münir’in görüşmeleri yönetme biçimini öven Trump müzakerecilerin muhtemelen Pakistan’a geri döneceğini ifade etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de ilave görüşmelerin İslamabad’da devam edebileceğini teyit etti.

Leavitt, “Bir anlaşma yapılması konusundaki ihtimaller hakkında kendimizi oldukça iyi hissediyoruz. Gelecek dönemde yürütülecek müzakerelerin gidişatından umutluyuz" dedi.