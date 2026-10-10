Suudi Arabistan’ın, Husiler ile yürüttüğü savaşa Pakistan’ın dahil olması üzerine gözler Türkiye’ye döndü. Eski AKP’li Suat Kınıklıoğlu ile

İYİ Parti GİK üyesi, emekli Tümgeneral Rafet Kılıç endişelerini dile getirdi.

Kınıklıoğlu, Pakistan’ın, Husilere karşı yürütülen hava savaşına dahil olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Pakistan’ın bu katılımı, çatışmadaki rolünün önemli ölçüde genişlediğini gösteriyor. Başlangıçta S.Arabistan’ın savunmasına yardım etme taahhüdü olarak ortaya çıkan süreç, artık doğrudan muharebe operasyonlarını da kapsıyor gibi görünüyor; bu durum İslamabad açısından riskleri artırırken, Yemen’de yeniden alevlenen çatışmalara dahil olan ülke sayısını da yükseltiyor.”

‘SORUMLULUK KİMİN?’

İYİ Partili Kılıç ise Türkiye, Pakistan ve S.Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması’nın gizli kalmasına işaret edip, şu soruları sordu:

“Gönderdiğiniz TSK unsurları savaşın ortasında, yanlışlıkla da olsa vurulur; Mehmetçik şehit düşer veya yaralanırsa ne olacak? Savaşın tarafı haline gelirsek sorumluluğunu kim üstlenecek? Hâlâ TBMM’nin onayına sunulmamış bu anlaşmanın tam metni nerede? Türkiye’nin yükümlülükleri, görev ve komuta sınırları nerede? Mehmetçik’in can güvenliğinin garantisi nerede?”

Kılıç, “Savunma desteği adı altında başlayıp bizi sıcak çatışmanın içine çekecek bir sürecin kapısı aralanmamalıdır. Türkiye’nin dış politikası başka ülkelerin talepleriyle değil, kendi millî menfaatleriyle belirlenir. Türk askerinin hayatı, kapalı kapılar ardında alınan kararların konusu olamaz. Türk askeri üzerinden kimse pazarlık yapamaz” uyarısında bulundu.

Öte yandan, Suriye’nin, S.Arabistan’ın talebi üzerine Husilere karşı savaşmak için Yemen’e asker göndereceği öne sürüldü.

Husiler Riyad Havalimanı’nı vurdu

Yemen’deki Husiler, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı’na balistik füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Saldırının ardından havalimanında bir ticari uçağın alev aldığı ve hasar gördüğü bildirildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, füzenin hedefini vurduğunu ve havalimanındaki hava trafiğinin aksadığını öne sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Riyad yönüne gönderilen iki balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı.