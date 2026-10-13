Pakistan'ın Multan bölgesinde Peşaver'e giden yolcu treni, Sher Shah tren istasyonu yakınlarında raydan çıkarak devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen acil müdahale ekipleri, devrilen vagonlarda arama ve kurtarma çalışması başlattı.
Yetkililer, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini açıkladı. Bir vagonda ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yetkililer, trenin raydan çıkmasına ilişkin inceleme başlatıldığını duyurdu. Kazanın nedeni ve olayın meydana geliş şekline ilişkin araştırmaların sürdüğü belirtildi.