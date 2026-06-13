Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ABD ve İran arasındaki barış için mutabakat zaptı 24 saat içinde dijital yolla imzalanacağını duyurdu.

Şerif, İran ve ABD'nin anlaşma taslağı üzerinde mutabık olduğunu vurguladı. İmza için hazırlıklar başladı.

Buna göre barış anlaşmasının tam olarak imzalanması için teknik heyetlerin görüşmesi gelecek hafta yapılacak.

Başbakan Şerif resmi açıklamasında "Barışa hiç olmadığımız kadar yakınız... Orta Doğu'da aylardır süren savaşı biterecek olan barış anlaşması için çerçeve konusunda anlaşma yapıldı. Tahran ve Washington arasındaki görüşmelerin barışım temelini oluşturacağını umuyorum" dedi.

İran Dışişleri Abbas Arakçi da imzaların atılması için dijital yolu göstermişti.