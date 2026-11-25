ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaşmaya devam edeceğine yönelik öngörüler emtia piyasası üzerinde satış baskısına neden olurken, paladyum da bu durumdan en fazla etkilenen ürünler arasında yer aldı.

Paladyumun onsu, ocak ayını yüzde 7, şubat ayını da yüzde 4,4 yükselişle tamamladı. Söz konusu gelişmelerin etkisiyle mart ayında yüzde 17 gerileyen paladyumun onsu, nisan ayında yüzde 3,3 arttı. Takip eden aylarda dalgalı seyir izleyen paladyumun onsu, yılın ilk yarısında da yatırımcısına yüzde 24,2 kaybettirdi.

Yılın ikinci yarısına alış ağırlıklı seyirle başlayan paladyumun onsu, temmuz ayında yüzde 5,6, ağustosta yüzde 6,5 değer kazandı. Paladyumun onsu, eylülü yüzde 11,1, ekim ayını ise yüzde 19,1 düşüşle tamamladı.

Paladyumun onsu 846,4 dolarla Ağustos 2024'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Paladyum, Ağustos 2024 döneminde 831 dolar seviyesine kadar inmişti.

"Hurdaya ayrılan araçlar paladyum arzının artmasına neden oluyor"

Asya piyasaları analisti Sadi Kaymaz, yaptığı değerlendirmede faiz oranlarının yükseleceğine yönelik beklentilerin değerli metaller üzerinde genel bir satış baskısı oluşturduğunu belirtti.

Dolar endeksinin 104 seviyesinin üzerine çıkmasının dolar bazında fiyatlanan tüm metalleri daha pahalı hale getirdiğini ve bunun paladyum üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğunu ifade eden Kaymaz, "Paladyumun en büyük farkı, talebinin yaklaşık yüzde 80'inin otomotiv sektörüne bağlı olmasıdır. Paladyum, içten yanmalı motorlu araçların egzozlarındaki katalitik konvertörlerde kullanılıyor. Hem genel otomotiv pastası küçülmekte hem de bu küçülen pastadaki elektrikli araçların payı artmaktadır, bu da paladyum talebi için olumsuz bir durumdur" ifadelerini kullandı.

Kaymaz, otomotiv sanayisinde hızlanan elektrifikasyonun içten yanmalı motorlu araçların pazar payını küçülttüğünü dile getirerek, elektrikli araçlarda içten yanmalı motor veya egzoz gazı bulunmadığı için katalitik konvertörlere ve dolayısıyla paladyuma ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.

İçten yanmalı araç satışları yavaşlasa bile hurdaya ayrılan araçların ve egzozların sayısının arttığını söyleyen Kaymaz, "Bu durum, geri dönüştürülmüş paladyum arzının artmasına neden oluyor ve fiyatlar üzerinde ek bir düşüş baskısı oluşturmaktadır" dedi.