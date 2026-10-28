Palamut, özellikle balık sezonunda sofralarda sıkça tercih edilen balık türleri arasında yer alıyor. Balık tüketirken lezzet kadar tazeliğe de dikkat etmek gerekiyor. Uygun koşullarda saklanmayan balıklar, kısa sürede bozulabiliyor ve gıda zehirlenmesi riski oluşturabiliyor. Bu nedenle palamut satın alırken ve tüketmeden önce bazı belirtileri kontrol etmek önem taşıyor.

PALAMUDUN TAZE OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Taze palamut seçerken ilk olarak balığın gözlerine, solungaçlarına, derisine ve kokusuna bakılabilir. Taze balığın gözleri genellikle parlak ve belirgin olurken gözlerde çökme ve bulanıklaşma bayatlama belirtisi olabilir.

Balığın solungaçlarının canlı kırmızı veya pembemsi renkte olması beklenir. Kahverengiye ya da griye dönen, yapışkan bir görünüm kazanan solungaçlar ise tazelik konusunda şüphe uyandırabilir. Bununla birlikte renk tek başına kesin bir gösterge değildir.

Palamudun derisinin parlak ve nemli olması, etinin de sıkı bir yapıda bulunması beklenir. Balığa hafifçe dokunulduğunda oluşan çukurun kısa sürede düzelmesi tazelik açısından olumlu bir işaret sayılır.

BAYAT PALAMUT KOKUSUYLA KENDİNİ BELLİ EDEBİLİR

Balığın kokusu, tazeliğini değerlendirirken dikkat edilmesi gereken başlıca unsurlardan biri. Taze balık hafif ve denizi andıran bir kokuya sahip olabilir. Keskin, ekşi, çürümüş ya da amonyağı andıran bir koku ise bozulmaya işaret edebilir. Böyle bir durumda balığın tüketilmemesi gerekiyor.

PALAMUDUN ETİNE VE DERİSİNE DİKKAT

Palamudun etinde aşırı yumuşama, yapışkanlık, yoğun sümüksü tabaka veya normal dışı renk değişimleri görülmesi bozulma şüphesini artırabilir. Balığın yalnızca dış görünüşüne bakarak karar vermek yeterli olmayabilir. Koku, doku ve saklama koşulları birlikte değerlendirilmelidir.

SATIN ALDIKTAN SONRA NASIL SAKLANMALI?

Palamut satın alındıktan sonra bekletilmeden buzdolabına kaldırılmalı ve soğuk zincirin korunmasına dikkat edilmeli. Çiğ balığın buzdolabında, 4 derece ve altında, genellikle 1-2 gün içinde pişirilmesi veya daha uzun süre saklanacaksa dondurulması öneriliyor. Balığın oda sıcaklığında uzun süre bırakılması bozulma riskini artırıyor.