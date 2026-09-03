Marmara ve Karadeniz’de av sezonunun açılmasıyla birlikte denizlerde yoğun palamut bolluğu yaşanıyor. Av miktarının artması tezgahlardaki fiyatların gerilemesini sağlarken, artan talep üzerine uzmanlar ve balıkçı esnafı tüketicilere yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Sezonun ilk haftalarında palamut miktarındaki artış, hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Fiyatların erişilebilir seviyelere düşmesiyle tezgahlarda yoğunluk oluşurken, uzmanlar kaliteli ve güvenli tüketim için satın alma ve saklama süreçlerine dikkat çekti.

TAZELİK İÇİN GÖZ VE SOLUNGAÇ KONTROLÜ

Balık alırken ilk dikkat edilmesi gereken unsurun tazelik olduğunu belirten uzmanlar, taze palamudun gözlerinin parlak ve dışa bombeli, solungaçlarının ise canlı kırmızı renkte olması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca balığın etine parmakla basıldığında çöküntü oluşmaması ve esnek yapısını koruması gerektiği ifade edildi.

BOLLUK DÖNEMİNDE SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT

Palamut bolluğu nedeniyle toplu alım yapan tüketiciler için saklama koşulları kritik önem taşıyor. Taze palamudun buzdolabının normal soğutucu kısmında en fazla 1-2 gün muhafaza edilebileceğini belirten yetkililer, daha uzun süreli saklamalar için şu adımların izlenmesini öneriyor:

Balığın içi ve pulları tamamen temizlenmeli, kanlı dokulardan arındırılmalı.

Temizlenen balık kurulandıktan sonra porsiyonlanarak hava almayacak şekilde buzdolabı poşetlerine veya vakumlu kaplara yerleştirilmeli.

Derin dondurucuda (-18°C) saklanacak palamudun tüketim süresi 3 ile 4 ayı geçmemeli.

DOĞRU MUHAFAZA EDİLMEYEN BALIKLAR BESİN DEĞERİNİ KAYBEDİYOR

Tezgahlardaki bolluğun önümüzdeki haftalarda da devam etmesi beklenirken, uzmanlar doğru muhafaza edilmeyen balıkların besin değerini kaybedebileceği ve gıda güvenliği riski oluşturabileceği konusunda uyarılarını sürdürüyor.