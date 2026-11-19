Bu sezon palamut avcılığında yaşanan bereketle yüzleri gülen Tekirdağlı balıkçılar, rotasını şimdi de denizlerin en gözde türleri olan lüfer ve çinekopa kırdı. Marmara Denizi'nde yeni bir bolluk dönemine hazırlanan balıkçılar, ağlarını yeni sezon koşullarına göre onararak "vira bismillah" demeye hazırlanıyor. Bölgeden gelen son bilgiler, önümüzdeki günlerde tezgahlarda lüfer ve çinekop bereketi yaşanacağının sinyallerini veriyor.

PALAMUTTAN SONRA YENİ ROTA LÜFER VE ÇİNEKOP

Av sezonunun başından bu yana palamutta yakalanan yüksek verim hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, palamut avcılığında geride kalan bereketli sürecin ardından tüm hazırlıkların lüfer ve çinekop avına göre güncellendiğini açıkladı. Balıkçıların Marmara Denizi'nin açıklarına lüfer için ağ bırakacağını belirten Pehlivanoğlu, yeni dönemden oldukça umutlu olduklarını vurguladı.

"VATANDAŞLARIMIZ BOL BOL LÜFER TÜKETECEK"

Sezonun devamında da aynı bolluğun sürmesini beklediklerini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sezon palamut avcılığı oldukça bereketli geçti. Palamudun ardından lüfer avında da aynı bolluğu yaşamayı umut ediyoruz. Vatandaşlarımızın tezgahlarda bol bol lüfer bulabileceğini ve uygun şartlarda tüketebileceğini düşünüyoruz. Ağlarımızı da bu beklenti doğrultusunda hazırladık. Hava koşullarının elverişli seyretmesiyle birlikte tüm av faaliyetlerimizi lüfer ve çinekop avına yoğunlaştıracağız" dedi.

BALIKÇILARDA YENİ SEZON HEYECANI

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan balıkçı Hasan Oğuz da bu yıl denizlerin cömert davrandığını ve sezonun şimdiye kadar oldukça verimli geçtiğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının ve hava şartlarının uygun ilerlemesiyle birlikte lüferin de yüzünü göstermeye başladığını ifade eden balıkçılar, önümüzdeki günlerde Marmara'dan gelecek haberlerin tezgahları şenlendireceğini öngörüyor.