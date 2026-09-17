İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYÖN) verilerine göre, sezonun ilk 7 gününde hale gelen balıkların 904 tonunu palamut, 552 tonunu ise hamsi oluşturdu.

Palamut arzındaki yüksek artış, pazarlarda ve marketlerde etiketlere yansıdı. Semt pazarlarında tanesi boyutuna göre 100 TL ile 250 TL arasında değişen palamut, bazı marketlerde 60-70 TL seviyelerine kadar indi. Üsküdar Balıkçılar Çarşısı’nda ise 4 adet palamut 500 TL’den satışa sunuluyor.

ÇUPRA, LEVREK VE SOMON FİYATLARI GERİLEDİ

Tezgahlardaki palamut yoğunluğu diğer deniz ürünlerinin de fiyat aralığını değiştirdi. Sezon öncesinde kilogramı 850 TL seviyelerinde satılan Norveç somonu 550 TL’ye geriledi. Daha önce 600 ile 700 TL bandında alıcı bulan çupra 300 TL’ye, 800 TL olan levrek ise 600 TL’ye düştü.

Balıkçılar ve sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte avlanan balık miktarının artacağını ve tezgahlardaki fiyatların bu seviyelerde seyretmeye devam edeceğini öngörüyor.