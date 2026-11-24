Sonbahar boyunca balık tezgahlarının gözdesi olan palamut, yerini kış aylarında başka bir türe bırakmaya hazırlanıyor. Havaların soğuması ve deniz suyunun sıcaklığının düşmesiyle yağlanarak lezzet kazanan hamsinin, yeni sezonda tezgahların en çok tercih edilen balığı olması bekleniyor.

PALAMUDUN YERİNİ HAMSİ ALIYOR

Sonbahar aylarında yaşanan palamut bolluğu, vatandaşların balık tercihlerinde belirleyici oldu. Tezgahlarda uzun süre ağırlığını koruyan palamut, mevsimin ilerlemesiyle birlikte yerini farklı balık türlerine bırakmaya başladı. Kasım ayının sonuna yaklaşılırken gözler ise hamsiye çevrildi. Deniz suyunun soğumasıyla yağlanmaya başlayan hamsinin, kış aylarında balık tezgahlarının en çok ilgi gören türü olması bekleniyor.

YAĞLANARAK LEZZET KAZANIYOR

Özellikle kasım ayından itibaren yağ oranı artan hamsi, lezzetiyle kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Tava ve buğulama başta olmak üzere farklı yöntemlerle hazırlanan balık için balıkçılar da sezonun geri kalanından umutlu.

LÜFER VE İSTAVRİT DE TEZGAHLARDA

Hamsinin yanı sıra lüfer ve istavrit de balık tezgahlarında yerini koruyor. Sonbahar döneminde yağlanarak lezzetlenen lüfer, özellikle ızgarada tercih edilirken istavrit uygun fiyatı ve farklı pişirme seçenekleriyle vatandaşların ilgisini çekiyor.