Karadeniz'den avlanan palamut bolluğu, Şile Limanı'nda fiyatları etkiledi. Balıkçı teknelerinin palamutla dolu olarak limana dönmesiyle birlikte, satış fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşandı.

Tekneden doğrudan vatandaşa satılan palamutun tanesi 50 liraya kadar gerilerken, balığı kasa kasa almak isteyenler için fiyatlar daha da dikkat çekici seviyelere indi. Şile Limanı'nda bir kasa palamut 500 liraya kadar düştü.

5 LİTRE SUYUN FİYATI 60 LİRA

5 litrelik suyun ortalama 60 TL'ye satıldığı bu dönemde, palamudun tanesinin 50 liraya kadar düşmesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan balık pazarı görüntülerinde, Karadeniz'den palamutla dönen teknelerin limana yanaşması ve balıkların doğrudan vatandaşa satılmasıyla fiyatların oldukça gerilediği görüldü. Bu sezonun en ucuz protein kaynağı olarak palamut sofraların önemli alternatiflerinden biri oldu.

TEKNEDEN ALINCA ÇOK DAHA UCUZ

Karadeniz'e açılan teknelerden palamutla dönen balıkçıların, avlarını limanda doğrudan vatandaşa ulaştırması fiyatları aşağı çekti. Palamut bolluğunun ardından satışların hızlandığı ve vatandaşların daha uygun fiyatlarla balığa ulaşabildiği ifade edildi.

HAMSİ DE UCUZLAYACAK

Yaşanan bollukla beraber bu sezon balık fiyatlarının düşük seyretmesi bekleniyor, palamut haricinde hamside de bolluk yaşanacak. Balıkçı Ahmet Çoğalmış konu hakkında "Sezon çok iyi başladı iyi de devam ediyor. Halkımız da uzun zamandır palamut istiyordu. Çok da güzel oldu. Palamutların ağırlıkları da 1 kilograma yaklaşıyor. 1 kilo palamut 100 lira, bu da et sonuçta. Bu sene hamsi de palamut da olacak" dedi.