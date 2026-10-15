Balıkçılık sezonunda tezgahlarda gövde etleri için ayrılan ve sıklıkla atık olarak değerlendirilen palamut kafaları, son dönemde mutfaklarda tercih edilen ürünler arasına girdi. Sıfır atık mutfak anlayışının yaygınlaşması ve dijital mecralardaki yemek içeriklerinin etkisiyle palamut kafasından yapılan çorba ve balık suyu tariflerine olan talep arttı.



BESİN DEĞERİ ORTAYA ÇIKTI

Mutfak uzmanları ve beslenme uzmanları, palamut kafasının tercih edilmesinde besin değeri ve maliyet avantajının öne çıktığını belirtiyor. Gövde etlerine kıyasla çok daha düşük maliyetle temin edilebilen palamut kafası, kıkırdak ve bağ dokusu yapısı sayesinde yüksek miktarda kolajen barındırıyor. İçerdiği kolajen, omega-3 yağ asitleri ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini destekliyor, eklem sağlığına katkı sağlıyor ve cilt dokusunu yenilemeye yardımcı oluyor.

KIRMIZI SOLUNGAÇLARININ ÇIKARILMASI GEREKİYOR

Palamut kafasından yapılan yemeklerde lezzet dengesini sağlamak için pişirme öncesinde kafa içerisinde yer alan kırmızı solungaç kısımlarının tamamen çıkarılması gerekiyor. Temizlenen palamut kafaları ve kılçıkları; soğan, havuç, patates, sarımsak ve defne yaprağı ilavesiyle suda haşlanıyor. Balık etleri yumuşadıktan sonra süzülen balık suyuna ayıkladığı etler, sotelenmiş sebzeler ve terbiye/un karışımı ekleniyor.

Limon ve karabiber ilavesiyle tamamlanan palamut kafası çorbası, hem ev mutfaklarında hem de bazı restoran menülerinde alternatif bir lezzet olarak yer buluyor.