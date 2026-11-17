Av sezonunun başlamasıyla birlikte Atlantik’in açık sularına yelken açan İspanyol balıkçılar, son yılların en sıra dışı bereketiyle karşılaştı. Palamut sürüsü beklerken ağların hızla ağırlaşmasıyla heyecanlanan mürettebat, güverteye her biri yaklaşık 3 kilogram ağırlığında olan yüzlerce kasa dev torik boşalttı. Mevsim normallerinin üzerindeki okyanus suyu sıcaklığına rağmen toriklerin bu kadar erken ve yoğun şekilde ağlara takılması, bölge halkını ve emektar denizcileri bile şaşkına çevirdi.

TEK GECEDE 2 MİLYON LİRALIK DEV HASILAT

Vigo limanına yanaşan teknelerde yaşanan hareketlilik yüzleri güldürdü. Gece boyunca 650 kasa torik avladıklarını belirten tekne kaptanı Mateo Alvarez, "Palamut niyetiyle ağlarımızı bıraktık ama okyanus bize bambaşka bir sürpriz yaptı. Normalde suyun henüz yeterince soğumadığı bu günlerde toriğin bu denli bol çıkması pek rastlanan bir durum değil. Kasaların büyüklüğüne göre her birinde 3 ila 4 adet dev torik var. Emeklerimizin karşılığını tek gecede fazlasıyla aldık" dedi. Yakalanan 650 kasa balığın tanesi ortalama 20 Euro (yaklaşık 800 TL) seviyesinden alıcı bulduğunda, tek gecelik avın toplam değeri 2 milyon Türk Lirası sınırına ulaşıyor.

FİYATLAR 2 BİN LİRADAN 900 LİRAYA DÜŞTÜ

Yaşanan bu beklenmedik bolluk, Avrupa’nın en büyük balık pazarlarından biri olan bölgedeki perakende etiketlerine de anında yansıdı. Geçtiğimiz sezonlarda tezgahlarda tanesi 36 Euro (yaklaşık 2.000 TL) bandında satılan ve adeta lüks haline gelen torik, bolluğun etkisiyle perakende satış noktalarında 16 Euro (yaklaşık 900 TL) seviyesine kadar geriledi.

TEK BİR BALIK 6 KİŞİLİK AİLEYİ DOYURUYOR

Ağlara takılan toriklerin en küçüğünün dahi 2,5 kilogramın üzerinde olduğunu vurgulayan Kaptan Mateo Alvarez, iriliğiyle dikkat çeken tek bir balığın 6 kişilik bir aileyi rahatlıkla doyurabileceğini ifade etti. Yüksek protein değeriyle bilinen toriğin fiyatındaki bu sert düşüş, hem balıkçıların hem de uygun fiyata taze deniz ürünü tüketmek isteyen vatandaşların yüzünü güldürdü.

TORİK BALIĞININ FAYDALARI NELER?

Torik balığı, içerdiği yoğun Omega-3 yağ asitleri sayesinde kötü kolesterolü düşürerek kalp ve damar sağlığını korurken hafızayı ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir. Yüksek protein, D vitamini, B12, selenyum ve çinko bakımından son derece zengin olan bu yağlı kış balığı; bağışıklık sistemini destekler, kas gelişimini hızlandırır, kemik yoğunluğunu korur ve göz sağlığına iyi gelir. Besin değerini kaybetmemesi için kızartmak yerine fırında, ızgarada, buğulama olarak ya da lakerda şeklinde tüketilmesi önerilir.