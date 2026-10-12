Karadeniz’de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, balık fiyatlarını aşağı çekti. İstanbul’da bazı satış noktalarında palamudun tanesi 50 TL’ye kadar gerilerken, zincir marketlerde de kampanyalar başladı. Şile Limanı’nda ucuz balık almak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti.

PALAMUT 39,90 TL

Palamuttaki fiyat düşüşü market raflarına da yansıdı. Bir zincir market iki gün sürecek kampanya kapsamında palamudun tanesini 39,90 TL’den satışa sundu. İstanbul genelinde ise balığın büyüklüğüne ve satış noktasına göre fiyatlar 50 TL ile 150 TL arasında değişiyor.

ŞİLE LİMANI’NDA UCUZ PALAMUT YOĞUNLUĞU

İstanbul’un Şile ilçesinde geçen hafta teknelerden satışa sunulan 600-800 gramlık palamutların tanesi 50 TL, 10 balık bulunan kasası ise 500 TL’den alıcı buldu. Ucuz palamut haberlerinin ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından 11 Ekim Pazar günü limana binlerce kişi gitti.

Yoğun talep üzerine bazı satıcıların palamudun fiyatını 50 TL’den 100 TL’ye çıkardığı öne sürüldü. Fiyat artışına ilişkin iddialar ise henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

KARADENİZ’DE BOLLUK SÜRÜYOR

Palamuttaki bolluk diğer illerde de fiyatlara yansıdı. Bartın’da yaklaşık 1 kilogramlık palamut 60 TL’ye kadar gerilerken Ordu ve Giresun’da da av miktarına ve balığın büyüklüğüne göre farklı fiyatlar görüldü.