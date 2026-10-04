Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı.

Sezonun ilk ayında ağlara, palamut takılmaya başladı. Ağırlığı 1 kilograma yaklaşan palamutların tanesi, tezgahlarda 125 liraya yer aldı. Trabzon Balıkçılar Hali’nde somonun kilosu 350, levrek ve çupra 500, hamsinin kilosu ise 150 liraya satışa sunuldu.

'BOL VE BEREKETLİ BİR PALAMUT SEZONU'

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, bol olan palamudun sıkça tüketilmesi gerektiğini ifade ederek, "Palamut sezonu bu sene bol ve bereketli geçiyor. Vatandaşın da talebi sanki azmış gibi görünüyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmelerini istiyoruz. Bu bir göç hayvanı, zamanla kaybolabilir. Hep böyle bir bol ve bereketli olmaz. İmkan varsa alıp dolaba koyulmalı, tuzlaması yapılmalı.

Palamut 1 kilograma yaklaştı, bu da yağlanma başladı. Bol bol tüketilmeli. Palamut olunca diğer balıklara bakılmıyor. İlerleyen zaman da inşallah hamsi de olur. Palamut uzun sürerse hamsi olmayabilir. Şu an Marmara tarafından gelen hamsi var" dedi.

'BU SEZON DENİZDE BALIK BOL'

Balıkçı Emin Avcı ise bu sezon denizde bol balık olduğunu belirterek, "3-4 gündür biraz palamut az geliyor. Havalar düzelirse palamut daha da çok geliyor. İstavrit az geliyor, mezgit yok gibi. Şu an da çinakop geliyor. Bizim hamsi 1,5 ay sonra ancak gelir. Denizde balık bol. Palamut bugün 125 lira, ağırlıkları da şu anda 800 gram" diye konuştu.

'BU SENE HAMSİ DE PALAMUT DA OLACAK',

Balıkçı Ahmet Çoğalmış da "Sezon çok iyi başladı iyi de devam ediyor. Halkımız da uzun zamandır palamut istiyordu. Çok da güzel oldu. Palamutların ağırlıkları da 1 kilograma yaklaşıyor. 1 kilo palamut 100 lira, bu da et sonuçta. Bu sene hamsi de palamut da olacak" dedi.