Ravza Ilgın Çılgı, Havsa Berra Çılgı ve Zeynep Turhan…

Onlar, Doğu Anadolu’nun popüler kayak merkezi Palandöken’in eteklerinde yaşıyor. Ancak kayak sporuyla daha önce hiç tanışmamışlar…

Ta ki, Allianz Türkiye’nin kız çocuklarının kayak sporuna erişimini ve gelişimini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği “Dağ Gibi Arkanızdayız” projesine dahil oluncaya kadar…

8-12 yaş grubundaki 30 kişi arasından seçilen bu üç yetenekli çocuğa kayak eğitimi sağlayan proje, belgesel film olarak beyazperdeye taşındı…

Gökçe Kaan Demirkıran’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ adlı belgesel, bu çocukların kayakla tanışma ve sporcu olma yolculuğunu konu alıyor…

Sporun onların yaşamında açabileceği alanlara dikkat çeken ve kız çocuklarının hayallerine odaklanan filmde, genç sporcuların pistteki gelişimlerinin yanı sıra cesaretleri, azimleri ve geleceğe dair hayalleri de izleyiciyle buluşuyor.

UZUN SOLUKLU BİR YOLCULUK

Proje kapsamında üç kız çocuğuna 10 yıl boyunca profesyonel kayak eğitimi desteği verilecek.

Uzun soluklu programla çocukların kayak alanındaki yeteneklerini geliştirmeleri ve gelecekte profesyonel sporcu ya da kayak antrenörü olarak kariyer yapabilmeleri sağlanacak…

Dolayısıyla belgesel, bu desteğin çocukların yaşamında yaratabileceği değişime de ışık tutuyor.

Erzurum’un dağlarında başlayan hikaye, sporun kız çocuklarına sunduğu fırsatları ve onların kendi geleceklerini kurma yolculuğunu görünür kılıyor.

SIRBİSTAN’DA ÖDÜL KAZANDI

‘Dağ Gibi Arkanızdayız’ (Your Mountain of Support) festival için hazırlanan özel versiyonuyla 22 Ağustos’ta Sırbistan’da seyirci karşısına çıktı. 15. FICTS Zlatibor Spor Filmleri Festivali’nin yarışma finalistleri arasında yer alan film “En İyi Belgesel” kategorisindeki ödül için de mücadele etti ve ‘Sinema ve Spora Katkı Özel Ödülü’ne layık görüldü.