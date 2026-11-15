İngiltere ve Fransa'dan gök bilimciler, Dünya'dan 1110 ışık yılı uzaklıkta pamuk şekerinden bile daha düşük yoğunluğa sahip iki dev ötegezegen keşfetti. Bu keşif, devasa boyutlara ulaşan gök cisimlerinin her zaman yüksek yoğunluğa sahip olmadığı gerçeğini ortaya koydu.

YENİ KEŞFEDİLEN GEZEGENLER NEREDE BULUNUYOR?

İngiltere ve Fransa merkezli araştırma ekipleri, derin uzay gözlemleri sırasında Güneş Sistemi dışındaki iki yeni gök cismini tespit etti. Yapılan astronomik ölçümler, söz konusu iki dev ötegezegenin Dünya'dan 1110 ışık yılı uzaklıkta yer aldığını gösterdi.

YOĞUNLUKLARI PAMUK ŞEKERİNDEN BİLE DAHA DÜŞÜK

Keşfedilen ötegezegenleri diğer gök cisimlerinden ayıran temel özellik fiziksel yapıları oldu. Gök bilimcilerin hesaplamalarına göre bu iki dev gezegen, büyük hacimlerine karşın pamuk şekerinden bile daha düşük bir yoğunluğa sahip bulunuyor.

DEV ÖTEGEZEGENLER BİLİM DÜNYASI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Güneş Sistemi dışındaki gezegenlerin fiziksel sınırlarını inceleyen araştırmacılar için bu bulgular yeni veriler sunuyor. Düşük yoğunluklu dev ötegezegenlerin tespiti, gezegenlerin oluşum süreçlerine ve yapısına dair bilimsel çalışmaların kapsamını genişletiyor.