Brezilya'da pamuk üretimini tehdit eden zararlı böceklerle mücadele için yeni bir teknoloji geliştirildi. Tarımsal araştırmalar yürüten Embrapa, faydalı böcekleri drone aracılığıyla pamuk tarlalarına bırakan sistemi tanıttı. Bir hektarlık alanı yaklaşık 8 dakikada tarayabilen teknolojiyle hem zamandan tasarruf edilmesi hem de kimyasal ilaç kullanımının azaltılması hedefleniyor.

FAYDALI BÖCEKLERİ DRONE İLE TARLAYA BIRAKIYORLAR

Ceara eyaletinde düzenlenen ExpoCariri 2026 etkinliğinde tanıtılan sistemde, zararlı böceklerle mücadele eden parazitoitler küçük tüpler içerisinde drone ile taşınıyor. Tarla üzerinde uçuş yapan cihaz, böcekleri belirlenen alanlara bırakıyor. Böylece geniş tarım arazilerinde elle dağıtım yapılmasına gerek kalmıyor.

Embrapa'nın paylaştığı bilgilere göre bir hektarlık alan için yaklaşık 730 faydalı böcek kullanılıyor. Her tüpte 30 böcek bulunurken bir hektar için yaklaşık 25 tüp gerekiyor.

KİMYASAL İLAÇ KULLANIMINI AZALTMASI HEDEFLENİYOR

Özellikle pamuk üretiminde ciddi kayıplara yol açan pamuk koza kurduna karşı geliştirilen sistemde Jaliscoa grandis türünden yararlanılıyor. Aynı drone ile tırtıllarla mücadelede kullanılan Trichogramma türlerinin de tarlalara bırakılabildiği belirtiliyor.

Araştırmacılar, faydalı böceklerin üretim maliyetlerini düşürmek için de çalışmalar yürütüyor. Yapılan deneylerde daha ucuz ve yeniden kullanılabilir malzemeler sayesinde iki kişilik bir ekibin haftada yaklaşık 2 bin 500 parazitoit böcek üretebildiği aktarıldı.

Embrapa, drone teknolojisinin kimyasal ilaçlamanın yerini tamamen almayacağını, biyolojik mücadele ve tarla takibiyle birlikte uygulanacağını belirtiyor. Kurum ayrıca zararlı böcekleri enfekte ederek öldürebilen mantarlar üzerinde de araştırmalar yürütüyor. Laboratuvar deneylerinde bu mantarların maruz kalan böceklerin yüzde 80'inden fazlasını öldürdüğü bildirildi. Yeni biyolojik mücadele yöntemlerinin 3 ila 6 yıl içerisinde kullanıma sunulması hedefleniyor.