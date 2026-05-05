PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/145 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova ilçesi Pamukova Köy Mah.

PARSEL NO : 3921

VASFI : arsa ve ahşap ev

YÜZÖLÇÜMÜ : 355,00

MALİKİN ADI VE SOYADI : Murat Bayram, Meliha Arar, Emine Bayram

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : Sakarya Büyükşehir Belediyesi

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/145 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.04.2026

