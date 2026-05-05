PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. PAMUKOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/145 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Sakarya İli Pamukova ilçesi Pamukova Köy Mah.
PARSEL NO : 3921
VASFI : arsa ve ahşap ev
YÜZÖLÇÜMÜ : 355,00
MALİKİN ADI VE SOYADI : Murat Bayram, Meliha Arar, Emine Bayram
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Sakarya Büyükşehir Belediyesi
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/145 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 24.04.2026
