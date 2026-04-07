Panama Şehri’ndeki La Boca bölgesinde yer alan Panama Petrol Terminalleri tesisi yakınlarında, Amerika Köprüsü’nün hemen altında bir yakıt tankerinin ikmal sırasında patladı.

Pazartesi günü dünya taşımacılığı için kritik olan Panama kanalının bulunduğu şehirde yaşanan olayda 1 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda kişi yaralandı.

Çin Devlet haber ajansı Xinhua News'e göre yangın kısa sürede iki ek tankere daha sıçrayarak ikinci patlamalara sebep oldu. Patlamalar sonucu yoğun dumanlar köprüyü kapladı.

Dünya taşımacılığı için kritik olan Amerika Köprüsü geçici olarak kapatıldı. Köprü, soruşturma bitene kadar kapalı olacak.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye Şefi Victor Raul Alvarez Villalobos iki kişinin ikinci derece yanıklarla tedavi altına alındığını ve iki itfaiyecinin de dumandan etkilendiğini açıkladı.

Yangın tamamen kontrol altına alınırken yetkililer yaralıların sağlık durumunun stabil olduğunu ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın Salı günü başlatılacağını bildirdi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise X platformu üzerinden Salı günü ulaşımda büyük aksamalar beklendiğini duyurarak tüm kurumları tedbirli olmaya davet etti.