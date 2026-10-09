Orta Amerika ülkesi Panama'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) aktardığı verilere göre, depremin merkez üssü Pitaloza Arriba'nın 14 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.
Saat 17.56'da meydana gelen depremin 33 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Depremin ardından birçok ülke için tsunami uyarısı yapıldı.
Ülkeler arasında Panama'nın yanı sıra Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika'nın riskli bölgeler arasında yer aldığı belirtildi.