Dev tünel açma makinesi (TBM), metro ulaşımı için Panama kanalın 65 metre altından geçerek 4,5 kilometrelik kazıyı bitirdi ve hattın varış noktası olan Albrook’a ulaştı.

2028 yılında yolcu taşımaya başlaması planlanan hat, kentin kronikleşen trafik sorununa köklü bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan gemi trafiğini hiç aksatmadan yürütülen dev projede, 2024 yılının sonlarında kanalın batı yakasındaki Farfán bölgesinden kazıya başlanmıştı.

Yaklaşık 93 metre uzunluğunda ve 13,5 metre çapında olan, kesici başlığı ise dört katlı bir bina yüksekliğine ulaşan "Panama" adlı tünel açma makinesi, 26 Ekim 2026 itibarıyla Albrook’taki çıkış noktasına ulaştı.

Bu zorlu süreçte yer altından yaklaşık 700 bin metreküp toprak ve kaya çıkarılırken, zemin basıncına dayanıklı dairesel yapıyı oluşturmak için her biri dokuz dev beton parçadan meydana gelen toplam 2 bin 295 adet beton halka döşendi.

KANALIN ALTINDAKİ KRİTİK BÖLÜM GEÇİLDİ

İki aşamalı olarak ilerleyen kazı çalışmalarının ilk etabında makine, 2 Şubat 2026’da kanalın altındaki kritik bölümü geçerek Balboa şaftına ulaşmış ve bakım molasının ardından kalan 1,5 kilometrelik mesafe için yeniden harekete geçmişti. Panama Cumhurbaşkanlığı ve projeyi yürüten konsorsiyumun verilerine göre, 250’den fazla işçinin aralıksız görev aldığı bu aşamanın ardından metro projesinin genelinde yüzde 82 oranında ilerleme kaydedildi.

TÜNEL AÇMA MAKİNASINI SÖKMEYE BAŞLADILAR

Kazı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte projede artık ray döşeme, elektromekanik sistemlerin kurulumu ve güvenlik testleri aşamasına geçildi. Ekipler bir yandan onlarca metre uzunluğundaki dev tünel açma makinesini sökerek parça parça yer yüzüne çıkarmaya hazırlanırken, diğer yandan monoray trenleri için taşıyıcı kirişlerin ve tahliye alanlarının montajını sürdürecek.

Panama Oeste bölgesini başkente bağlayacak ve Albrook istasyonunda mevcut 1. Hat ile entegre olacak yeni metro hattının, tüm testlerin tamamlanmasının ardından 2028 yılında hizmete alınması planlanıyor.