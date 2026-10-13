ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Orta Amerika ülkesi Panama'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kurum, sarsıntının merkez üssünün başkent Panama'ya yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Rio Grande kentinin 18 kilometre batısında olduğunu açıkladı. Depremin yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Sivil savunma ekiplerinin olay yerindeki ilk değerlendirmelerine göre, deprem herhangi bir can veya mal kaybına neden olmadı. Panama, son dönemde art arda sarsıntılarla karşı karşıya kalıyor. Ülkede 9 Ekim'de 7,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremde 30 kişi yaralanırken, yüzlerce kişi evsiz kalmıştı.

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