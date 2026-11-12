Hollanda'da bir panayırdaki havalı tüfekle atış standında meydana gelen kaza, bir kadın çalışanın tek gözünde kalıcı görme kaybına yol açtı.

Olay, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla kazanın ayrıntıları ortaya çıktı. Standdaki eleman, atış yapacak kadını talimat almadan ateş etmemesi konusunda uyarıyor.

örüntülerde, kadın bir müşterinin önce balonlara doğru nişan alarak tetiği çektiği, hemen ardından ise standın tezgahında bulunan kadın çalışana yönelerek hedef yerine çalışana ateş ettiği görülüyor.

Atış yapıldığı sırada başını atış hattına doğru kaldıran çalışan, havalı tüfekten çıkan kurşun saçmanın gözüne isabet etmesiyle tezgahın arkasına yığıldı.

Yerel basına göre stand çalışanı, olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kadının gözü, ağır hasar sebebiyle kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışanın sağlık durumuna ve yetkili makamların konuya ilişkin bir soruşturma başlatıp başlatmadığına dair henüz ek bir bilgi paylaşılmadı.

SOSYAL MEDYADADA İNFİAL YARATTI

X ve Instagram gibi platformlarda geniş yankı uyandıran görüntüler, çok sayıda kullanıcının tepkisini çekti.

Kullanıcılar, müşterinin güvenlik uyarısına rağmen neden ateş ettiğini ve çevredeki kişilerin yaralanan çalışana neden hemen yardıma koşmadığını sordu.

Kullanıcıların büyük bir bölümü müşterinin sabırsızlığını eleştirerek, dolu bir silah tutulurken bekleme talimatının göz ardı edilmesinin suç teşkil edecek düzeyde ihmal sınırında olduğunu ifade etti.

Sorumluluğun kimde olduğu konusunda ise sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Çoğunluk müşteriyi suçlarken, bazı kullanıcılar standın işletme güvenliğini gündeme getirerek müşterilerin elinde dolu havalı tüfekler varken çalışanların kesinlikle atış menziline veya atış hattına girmemesi gerektiğini savundu.