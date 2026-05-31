Geleneksel yol tuzu uzun yıllardır kar ve buzla mücadelede kullanılıyor. Ancak yüksek miktarda klorür içeren tuz, zamanla köprülerde, viyadüklerde ve araçlarda korozyona neden olurken, yağışlarla birlikte nehir ve göllere karışarak çevresel sorunlara da yol açabiliyor. Bu nedenle yerel yönetimler daha sürdürülebilir alternatifler üzerinde çalışıyor.

TARIMSAL ATIKLAR TUZUN ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlara göre şeker pancarı işlenirken ortaya çıkan pancar suyu kalıntıları ve pekmez gibi ürünler, tuzun asfalt yüzeyine daha iyi tutunmasını sağlıyor. Böylece tuz yağış veya trafik nedeniyle kolayca yoldan uzaklaşmıyor ve daha düşük sıcaklıklarda da etkisini sürdürebiliyor. Bazı bölgelerde biyodizel üretiminden elde edilen gliserol gibi yan ürünler de karışımlara ekleniyor.

Araştırmalar, bu organik katkıların tuzun buz eritme kapasitesini artırırken kullanılan toplam tuz miktarını da azaltabildiğini gösteriyor. Bazı uygulamalarda tuz tüketiminde yüzde 30'a varan düşüş sağlandığı belirtiliyor.

HER BÖLGE KENDİ KARIŞIMINI GELİŞTİRİYOR

ABD'nin New Jersey ve North Dakota eyaletlerinde pancar suyu bazlı karışımlar kullanılırken, New Hampshire ve Maine'de pekmez içeren çözümler tercih ediliyor. Wisconsin'de ise peynir üretiminden kalan salamura sıvıları buzla mücadelede değerlendiriliyor. Her bölge, iklim koşullarına ve yol yapısına göre farklı formüller geliştiriyor.

Yetkililer, amaçlarının tuzu tamamen ortadan kaldırmak olmadığını vurguluyor. Bunun yerine daha az tuz kullanarak aynı güvenlik seviyesini korumak ve altyapıya verilen zararı azaltmak hedefleniyor. Özellikle köprüler ve viyadüklerde meydana gelen korozyonun azaltılması, uzun vadede bakım maliyetlerinde önemli tasarruf sağlayabilir.

Bununla birlikte uzmanlar, tarımsal katkıların çevre üzerindeki uzun vadeli etkilerinin hâlâ araştırıldığını belirtiyor. Yine de birçok belediye, hem atıkları değerlendirmesi hem de tuz kullanımını azaltması nedeniyle bu yöntemleri geleceğin kış bakım stratejileri arasında görüyor.