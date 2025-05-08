Daniel Pancu, antrenörlük belgesi alabilmek için Beşiktaş Futbol A Takımı'nda görev yapacak.
Açıklamada "Eski futbolcumuz Daniel Pancu, UEFA Pro Lisans antrenörlük belgesi almak için stajını Futbol A Takımımızda yapacak. Daniel Pancu, bu hafta teknik heyetimizle antrenmanlarda yer alacak ve Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynayacağımız maçta takımımızla beraber olacak" ifadeleri kullanıldı.
2005 yılında 4-3 kazanılan Fenerbahçe derbisinde 10 kişi kalan Beşiktaş'ta kaleye de geçen Daniel Pancu, 2002-2006 yılları arasında Beşiktaş formasını giymişti. Pancu sonrasında Bursaspor'da da oynadı.