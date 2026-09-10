Bartın'da pandemi döneminde bahçesini değerlendirmek amacıyla tarıma yönelen 53 yaşındaki Fatma Kıvanç, oğlunun tavsiyesiyle başladığı aronya üretiminde kısa sürede önemli bir mesafe katetti. İlk etapta 200 fidanla üretime başlayan Kıvanç, verimden memnun kalınca 1,5 dönümlük bahçesindeki fidan sayısını 600'e çıkardı.

Topluca köyünde yaşayan Kıvanç, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal hayatın yavaşladığı dönemde boş duran bahçesinde üretim yapmaya karar verdi. Biyo-mühendislik alanında yüksek lisans yapan oğlunun önerisi üzerine aronya yetiştiriciliği hakkında araştırma yapan Kıvanç, 2021 yılında ilk fidanlarını toprakla buluşturdu.

Üretimden sonuç almaya başlamasının ardından bahçesini genişletmeye karar veren Kıvanç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle fidan sayısını 600'e yükseltti.

KİMYASAL ÜRÜNLERİ TERCİH ETMEDİ

Aronya üretiminde ilaç ve kimyasal gübre kullanmayan Kıvanç, ürünün sağlıklı olması amacıyla organik tarım yöntemini benimsedi. Bahçenin bakımını büyük ölçüde kendisi yapan üretici, hasat ettiği ürünleri yerel firmaların yanı sıra internet üzerinden doğrudan müşterilerine ulaştırıyor.

Kıvanç, üretime başladığı ilk dönemde çevresinden farklı tepkiler aldığını, bölgede yaygın olarak fındık yetiştirildiği için aronya üretimine başlangıçta ön yargıyla yaklaşıldığını belirtti.

İlk yıllarda ürünü çevresindekilere tanıtmak için çaba gösteren Kıvanç, zamanla aronyaya yönelik ilginin arttığını ifade ederek, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün desteğiyle bahçemizi 600 fidana ulaştırdık. Ailemin çok büyük desteği oldu, birlikte başardık. Bu işe ilk başladığımızda bize ön yargılı davranıldı. Bu bölgede herkes fındıkla uğraşıyor, bu meyveyi tanımadıkları için ön yargılı davrandılar. Biz de herkese aronyanın değerli bir meyve olduğunu anlattık" dedi.

20 KİLOGRAMDAN 1 TON HEDEFİNE

Ürünün sağlıklı olması nedeniyle tüketicilerden talep gördüğünü belirten Kıvanç, bu nedenle üretimde organik yöntemi tercih ettiğini söyledi.

Kıvanç, üretimin ilk yılında 20 kilogram ürün aldıklarını, bu yıl ise yaklaşık 1 tonluk hasat beklediklerini belirterek, "İnsanlar aronyayı sağlıklı olduğu için istiyorlar. Bundan dolayı ilaç ve gübre kullanmak istemedim, organik tarımı tercih ettim. İlk olarak 20 kilogram ürün aldık, bu sene 1 ton bekliyoruz. Bahçemi daha da büyütüp insanlara faydalı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

BARTIN'DA 350 DEKARLIK ÜRETİM ALANI

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Türkmen de kentte aronya üretiminin son yıllarda yaygınlaştırılması için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Türkmen, 5 yıl önce başlayan üretimin geliştirilmesi amacıyla Bakanlığın "Sağlık İçin Aronya Projesi" kapsamında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün desteğinden yararlanıldığını, üreticilerin fidan ihtiyaçlarının karşılandığını ve organik ürün sertifikaları için destek sağlandığını aktardı.

Kentte organik tarıma yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Türkmen, bu çalışmalar sonucunda 350 dekar alanda organik aronya üretimine ulaşıldığını bildirdi.

Üreticilerin yalnızca yetiştiricilikle ilgilenebilmesi için pazarlama konusunda da destek verildiğini belirten Türkmen, kentte faaliyet gösteren ulusal düzeyde organik ürün işleyen bir firmanın üreticilerin sertifika ücretlerini karşıladığını ve ürünleri değerinde satın alma garantisi verdiğini söyledi.

Türkmen, "Bu yıl da üreticilerimizin ürettikleri tüm ürünleri değerinde alıp işleyecek ve sektöre sunacak. Bu nedenle üreticilerimiz sadece üretime odaklanıyor, pazarlamayla alakalı şu an kaygıları yok" dedi.

YENİ ÜRETİM MODELLERİ GELİŞTİRİLİYOR

Aronya başta olmak üzere üzümsü meyvelerde farklı üretim modelleri üzerinde çalıştıklarını belirten Türkmen, kadınların tarımsal üretimde daha fazla yer almasını, yerel markaların güçlendirilmesini ve üretimden pazarlamaya kadar sürdürülebilir bir sistem kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Aronya yetiştiriciliğinin kent için önemli bir alternatif üretim alanına dönüştüğünü vurgulayan Türkmen, "Organik tarımdaki hedefimiz ürün çeşitliliğini ve üretim alanını artırmak, bunları da pazarlama sorunu olmadan birlikte büyütmek istiyoruz. Bu anlamda hem üretim alanlarında yeni bahçelerin kurulumuyla genişlememiz mevcut hem de pazarlama faaliyetleriyle alakalı çalışmalarımız var" diye konuştu.