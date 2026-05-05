Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, kurucu ortaklar Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin yıl sonunda şirketten ayrılma kararının ardından dikkat çeken yeni adımlar açıkladı.

Covid-19 pandemisi sırasında geliştirdiği mRNA tabanlı aşıyla küresel çapta öne çıkan şirket, yaklaşık 1860 çalışanın görev yaptığı bazı tesislerini kapatma kararı aldığını ve 1 milyar dolara kadar hisse geri alımı yapacağını bildirdi.

TESİSLERİN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Şirket, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin açıklamasında, Covid-19 aşısının üretiminin bu yıl ortağı Pfizer’a devredilmesiyle birlikte yeniden yapılanma sürecine girdiğini duyurdu. Bu kapsamda Almanya’daki Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen ile Singapur’daki üretim tesislerinin kapatılacağı açıklandı.

Açıklamaya göre Almanya’daki söz konusu tesislerin 2027 yılının sonuna kadar kademeli olarak kapatılması planlanırken, Singapur’daki operasyonların ise 2027’nin ilk çeyreğinde sona ermesi öngörülüyor.

KURUCU İSİMLER AYRILIYOR

BioNTech, mart ayında yaptığı açıklamada, CEO Uğur Şahin ve Baş Tıp Sorumlusu Özlem Türeci’nin de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin yıl sonuna kadar yeni bir girişim başlatmak üzere şirketten ayrılacağını duyurmuştu. Pandemi döneminde Batı dünyasında en yaygın kullanılan aşıların geliştirilmesinde rol oynayan ikili, yeni tedavilere odaklanmayı planladıklarını belirtmişti.

SATIŞ VE TASARRUF PLANLARI

Şirket, söz konusu tesisler için kısmi ya da tamamen satış dahil olmak üzere farklı elden çıkarma seçeneklerini değerlendirdiğini de açıkladı. Ayrıca maliyetleri düşürmeye yönelik adımların artırılacağı ve 2029 yılına kadar yıllık yaklaşık 500 milyon euro tasarruf sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

31 Mart itibarıyla 16,7 milyar euro nakit ve finansal varlığa sahip olan BioNTech, önümüzdeki 12 ay içinde 1 milyar dolara kadar hisse geri alımı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Öte yandan şirket, geçen yılın aynı döneminde açıkladığı 416 milyon euro net zararın ardından, bu yılın ilk çeyreğinde zararını 532 milyon euroya çıkardığını bildirdi.