Merkezi ABD’de bulunan fakat dünyanın çok sayıda ülkesine ihracat yapan paketlenmiş gıda üreticisi Del Monte Pacific’in ekonomik darlıktan geçtiği ortaya çıktı.

msn.com’un derlediği bilgiye göre Del Monte Foods pandemi nedeniyle tüketicilerin bakkaliye ürünlerine olan talebindeki artışın ardından Salı günü iflas başvurusunda bulundu.

BORCU 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Del Monte Foods'un baş yeniden yapılandırma görevlisi Jonathan Goulding'in mahkemeye sunduğu dosyaya göre, Walnut Creek, Kaliforniya merkezli şirket, 2023'e kadar devam eden artan talebin ardından konserve meyve ve sebzelerine olan talebin azalmasıyla mücadele etti. Şirket ayrıca son yıllarda 1 milyar dolardan fazla borcun artan faiz yükleriyle de mücadele etti.

Şirketin en üst düzey kredilerinin büyük kısmını elinde bulunduran bir grup borç veren, şirketin 11. bölümünü finanse etmek için borçluya kredi şeklinde 165 milyon dolar tutarında yeni sermaye sağlamayı kabul etti.

Şirket, kredi veren grupla yaptığı anlaşma uyarınca şirketin kalan tüm varlıklarını devralmak için alıcılar arayacak ve kredi verenlerin teklif vermek için borçlarını kullanmalarına izin verecek.

Şirketten yapılan açıklamada, iflas eden şirketin Filipinler'de bulunan ana şirketi Del Monte Pacific ile Del Monte Foods'un Latin Amerika'dakiler de dahil olmak üzere ABD dışındaki birimlerinin iflas sürecine dahil edilmediği ve her zamanki gibi faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Goulding ayrıca, 2023'teki artışın ardından geçen yıl müşteri talebindeki düşüşün, şirkette önemli miktarda fazla envanter kalmasına neden olduğunu ve bunun da şirket için finansal ve operasyonel bir zorluk haline geldiğini söyledi.