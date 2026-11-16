El Niño'nun 2026-2027 döneminde güçlü şekilde etkili olabileceği ve küresel sıcaklıkları daha da artırabileceği yönündeki tahminler gündeme geldi. İklim değişikliğiyle birleşmesi halinde aşırı sıcaklıkların yaygınlaşabileceği, Haziran 2026 ile Şubat 2027 arasında sıcaklıklara bağlı 451 bine kadar ek ölüm yaşanabileceği öne sürüldü ancak söz konusu tahminin kesinleşmiş bilimsel bir sonuç olmadığına dikkat çekildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da X hesabından yaptığı konuya ilişkin değerlendirmesinde, iddiaların kesin bir bilimsel gerçek gibi sunulmasının doğru olmadığını belirterek “İnanma vatandaş!” ifadelerini kullandı.

Kadıoğlu, 451 bin ek ölüm tahmininin Chicago Üniversitesi Climate Impact Lab tarafından hazırlanan ve henüz hakem incelemesinden geçmemiş bir model projeksiyonu olduğunu aktardı. Söz konusu rakamın yalnızca aşırı sıcaklıklara bağlı olası fazla ölümleri kapsadığını, özellikle tropik bölgelerde yoğunlaştığını vurguladı. Bu tahminin pandemi kaynaklı ölümlerle doğrudan karşılaştırılamayacağını ifade etti.

El Nino'nun etkilerine de açıklık getiren Kadıoğlu, bu doğa olayının yeni bir ısı üretmediğini, okyanusta birikmiş ısının atmosfere salınmasına neden olduğunu belirtti. Küresel ısınmanın asıl kaynağının ise insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları olduğunu kaydetti.

SICAKLIKLAR NORMALİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR

Türkiye için gündeme getirilen “kritik kış” değerlendirmesine de değinen Kadıoğlu, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mevsimlik tahminlerinde sıcaklıkların normallerin üzerinde seyretmesinin beklendiğini hatırlattı.

Kadıoğlu, bilimsel belirsizliklerin göz ardı edilerek tek bir yorumun kesin sonuç gibi aktarılmasını eleştirerek, “Başlığı abartıp içeriği ve uyarıları gizleyen, tek bir yorumu kesin gerçek gibi sunan bu tarz habercilik sorumlu gazetecilik değil, clickbait.” ifadelerini kullandı.