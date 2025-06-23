İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise düzenlediği hava saldırılarının ardından, acil görüşmeler için Moskova’ya indi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Dışişleri Bakanını bugün Kremlin'de ağırladı. İkili, basının huzurunda el sıkıştı.

Görüşmelerde ABD'nin Fordo üssüne yaptığı saldırılardan sonra atılacak adımlar görüşülecek. Putin, el sıkışma esnasında 'İran halkına yardım etmek çeşitli şekillerde yardım etmek için hazırız' dedi.

Arakçi ise Putin'e, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını kınadığı için teşekkür ederek Rusya'nın “tarihin doğru tarafında” durduğunu söyledi.

Arakçi, Rus lidere İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Putin'e en iyi dileklerini iletmesini istediklerini söyledi.

Arakçi, geçtiğimiz Cumartesi günü İstanbul’da gazetecilere yaptığı açıklamada İran ile Rusya arasındaki “stratejik ortaklığın' önemine dikkat çekti ve “Biz her zaman birbirimizle istişare ederiz ve pozisyonlarımızı koordine ederiz” dedi.

PANDORA'NIN KUTUSU

Moskova, İran’ın nükleer programı konusunda diplomatik çözüm arayışını destekliyor. Kremlin, İran’da rejim değişikliği fikrine ise kesin bir dille karşı çıkıyor.

Vurulan Fardo nükleer tesisi

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov kısa süre önce bu tür söylemleri “kabul edilemez” olarak nitelendirmişti.

Ayrıca İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik bir suikastın “Pandora’nın kutusunu açacağını” ve ülke içinde aşırıcılığı tetikleyeceğini söylemişti.

RUSYA İKİ TARAFA DA OYNUYOR

Tahran ve Moskova arasındaki yakın ilişki son yıllarda daha da pekişti. İran, Ukrayna’ya yönelik saldırılarında kullanılması için Rusya’ya askeri İHA'lar sağladı.Karşılığında da sivil nükleer programında Rusya’nın desteğini aldı.

Kremlin’in İsrail ile de sıcak ilişkilerini sürdürdüğü biliniyor. İsrail ise aylardır ABD’yi İran’ın nükleer programına karşı askeri müdahaleye ikna etmeye çalışıyordu.

Bu çabalar, İsrail’in bu ay başında İran’ın nükleer tesislerine yönelik tek taraflı saldırıları sonrasında hız kazandı.