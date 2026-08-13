Pandora, gümüş fiyatlarının tarihsel zirveden sert bir şekilde gerilemesine rağmen malzeme değiştirme stratejisinden vazgeçmiyor. Danimarkalı şirket, gümüş yerine platin kaplama ürünlerin kullanımını artırarak maliyetlerini daha iyi yönetmeyi ve kâr marjlarını korumayı hedefliyor.

"MALZEME PORTFÖYÜNÜ ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİSİNİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Pandora CEO'su Berta de Pablos-Barbier, gümüş fiyatlarının perşembe günü ons başına 65 doların altına gerilemesine rağmen şirketin malzeme portföyünü çeşitlendirme stratejisini sürdüreceğini belirtti. De Pablos-Barbier, amaçlarının şirketi daha esnek bir yapıya kavuşturmak ve tüketicilere farklı malzeme seçenekleri sunmak olduğunu söyledi. Bu stratejiyle Pandora'nın tek bir emtiaya olan bağımlılığını azaltması ve değerli metal fiyatlarındaki sert dalgalanmaların kârlılık üzerindeki etkisini sınırlaması hedefleniyor.

İKİNCİ ÇEYREK FAALİYET KARI BEKLENTİLERİ AŞTI

Pandora'nın ikinci çeyrek finansal sonuçları şirketin güçlü performansını ortaya koydu. ABD'den alınan tek seferlik gümrük vergisi iadesinin de etkisiyle şirketin faaliyet kârı 1,46 milyar Danimarka kronuna, yaklaşık 226 milyon dolara ulaştı. Faaliyet kâr marjı ise yüzde 20,3 olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte organik büyüme yüzde 3 olurken, yeni açılan ve kapanan mağazaların etkisinden arındırılmış birebir satış büyümesi yüzde 1 seviyesinde kaldı.

2027 GÜMÜŞ İHTİYACINI ŞİMDİDEN SABİTLEDİ

Pandora, değerli metal fiyatlarındaki olası yeni dalgalanmalara karşı da önlem aldı. Şirket, 2027 yılı gümüş ihtiyacının yüzde 90 ila 100'ünü ons başına 65 dolar seviyesinden hedge ettiğini açıkladı. Böylece Pandora, gümüş fiyatlarının yeniden yükselmesi halinde maliyetlerinin sert biçimde artmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. Gümüş fiyatlarındaki düşüşe rağmen platin kaplama stratejisinden vazgeçilmemesi ise Pandora'nın yalnızca mevcut fiyat hareketlerine değil, uzun vadeli maliyet ve tedarik risklerine odaklandığını gösteriyor.

2026 BEKLENTİLERİ YUKARI REVİZE EDİLDİ

Güçlü finansal sonuçların ardından Pandora, 2026 yılı beklentilerini de yukarı yönlü revize etti. Şirket daha önce yüzde -1 ile yüzde 2 arasında öngördüğü organik büyüme beklentisini yüzde 0 ile yüzde 3 aralığına çıkardı. Yıl sonu faaliyet kâr marjı hedefi de yüzde 22-23 seviyesine yükseltildi. Pandora hisseleri, gümüş fiyatlarındaki gerilemenin de desteğiyle son üç ayda yaklaşık yüzde 55 değer kazandı. Şirketin finansal sonuçlarının açıklanmasının ardından hisseler Kopenhag Borsası'nda sabah işlemlerinde yaklaşık yüzde 4 yükseldi. Analistler, açıklanan sonuçların ve yeni hedeflerin genel olarak piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu değerlendirdi.