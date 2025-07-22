Eskişehir Hamamyolu Caddesi’nde gerçekleşen yürüyüşte, platformun taşıdığı “Sefalet ücretine teslim olmayacağız” yazılı pankart, "Güler" adlı bir kadın tarafından yırtıldı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, parti binasında yaptığı açıklamada, saldırganın sıradan bir vatandaş değil, AKP Odunpazarı İlçe Kadın Kolları yöneticisi olduğunu belirtti.

Yalaz, AKP'li yöneticileri olayı kınamak yerine savunmaya çalışmakla suçladı.

'SALDIRIYA MARUZ KALDIK, YİNE DE SÜKUNETİMİZİ KORUDUK'

Yalaz, yürüyüşün amacının artan yoksulluğa karşı halkın geçim hakkını savunmak olduğunu vurgulayarak, “Güler adlı kişi tarafından provokasyona ve saldırıya maruz kaldık. Buna rağmen sükûnetimizi koruyarak yürüyüşümüze devam ettik. AK Partililer, provokatörü kahraman ilan etmeye kalktı ve yurttaşları tahrik edici olmakla suçladı. Ancak bu kişi, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın yakın ekibinden bir yönetici” dedi.

'SESSİZ ÇIĞLIK GÖRMEK İSTEYEN PERŞEMBE PAZARINA BAKSIN'

AKP İl Başkanı Albayrak’ın “Bu tepki vatandaşların sessiz çığlığı” sözlerine yanıt veren Yalaz, “Sessiz çığlık görmek isteyenler Perşembe pazarına baksın. Orada vatandaşlar ‘Geçinemiyorum, yavan ekmek ve soğan yiyorum’ diye haykırıyor. Gidişattan memnun olan bir tek vatandaş yok” ifadelerini kullandı.

CHP'LİLERE 'SÜRÜ' DEDİ

Yalaz, AKP Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya’nın CHP’li meclis üyelerine “sürü” dediği için suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı.

Kaya’nın “İnsan topluluğu demek istedim” diyerek kendini savunduğunu belirten Yalaz, “Hakaret yargılamasından korkuyor, kıvırıyor. Biz CHP olarak soruşturmalardan korkmuyor, bir adım geri atmıyoruz” diye konuştu.